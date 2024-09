Um terço das lojas de artigos gauchescos espera vender mais do que no ano passado para a Semana Farroupilha. O levantamento do Núcleo de Pesquisas do Sindilojas Porto Alegre (Sindilojas POA) mostra que 52% dos comerciantes identificou nos clientes um aumento do "orgulho de ser gaúcho" após as enchentes, mas apenas 41% acham que isso se refletirá em aumento das compras.