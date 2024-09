Acertar a quantidade correta de carne em um churrasco – a refeição mais tradicional e reverenciada no Rio Grande do Sul – nem sempre é fácil. Um erro pode levar a sobras numerosas, ou, pior, à falta de comida em um evento, o que pode causar vergonha. Pensando nisso, Zero Hora disponibiliza abaixo uma calculadora de churrasco para te ajudar a programar o teu churrasco.