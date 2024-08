Quem circula pelos arredores do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, já percebe a movimentação para montagem da estrutura do Acampamento Farroupilha. De acordo com a GAM3 Parks, que administra o parque, nesta semana, por enquanto, são erguidas apenas as estruturas das operações comerciais do evento. A montagem dos piquetes oficiais se inicia no próximo sábado (17).