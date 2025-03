Mulher acredita estar em relacionamento com Enrique Iglesias por dois anos e leva golpe

Com o contato cada vez mais frequente, ela acabou desenvolvendo sentimentos pelo golpista, acreditando estar se comunicando com seu ídolo.

Casamento em risco e prejuízo financeiro

Com o tempo, o envolvimento virtual abalou o casamento da mulher, que chegou a considerar a separação. Em entrevista ao programa Primer Impacto , ela relatou que o relacionamento com o falso Enrique Iglesias a fez repensar sua vida conjugal .

Convencida da sinceridade do romance, ela chegou a se preparar para deixar o marido, Martín Pérez, arrumando as malas.

Descoberta da farsa

O marido tentou desmascarar o golpe entrando em contato com o verdadeiro Enrique Iglesias, mas a fraude era bem elaborada: o perfil do golpista no WhatsApp utilizava a mesma foto do Instagram oficial do cantor, o que dificultou a identificação do golpe.