Grupo RBS anuncia ações para registrar o centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho

Para marcar o centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho, em 5 de junho de 2025, o Grupo RBS anuncia uma série de ações que lembram a vida e o legado de seu fundador. Um documentário, um monumento a ser inaugurado no parque que leva seu nome, em Porto Alegre, e uma biografia estão entre as homenagens ao empresário, jornalista e radialista que, como ele mesmo dizia, nasceu e viveu para a comunicação, até sua morte, há exatos 39 anos, em 24 de março de 1986.

Natural de Erebango, então distrito de Erechim, Maurício mudou-se com a família para Passo Fundo, onde se iniciou como comunicador e empreendedor ainda menino, divulgando anúncios e notícias em um serviço de alto-falante na praça central. No rádio, foi apresentador de programas de auditório, com o nome artístico de Maurício Sobrinho, alcançando enorme popularidade à época. Em 1957, quando se associou à Rádio Gaúcha, deu início àquele que se tornaria o maior grupo de comunicação do sul do país, hoje composto por 12 emissoras de TV, rádios de notícia e entretenimento, três jornais e plataformas digitais.

Esta saga será narrada em uma produção especial em vídeo, com realização de Rene Goya Filho e exibição na RBS TV em junho. O roteiro irá destacar diferentes facetas de Maurício, amplificando sua história e seus feitos para além das gerações que acompanharam sua trajetória.

A vida de Maurício, desde a infância e seus primeiros passos no rádio, passando pelo início da RBS, sua visão empreendedora e sua influência na comunicação brasileira, até seu legado, também será narrada em uma biografia. De autoria do jornalista Tulio Milman, a obra conta com apoio em pesquisa do jornalista Nilson Souza e do historiador Alex Antônio Vanin e consultoria do professor Paulo Ledur. A previsão de lançamento é em novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, pela editora AGE.

Ainda no mês do centenário, será inaugurada uma estátua em homenagem a Maurício Sirotsky Sobrinho no parque que leva oficialmente seu nome, também conhecido como Harmonia. A obra do escultor Vinícius Ribeiro, autor do monumento em homenagem ao pajador Jayme Caetano Braun, situado no mesmo local, representará tanto o Maurício empresário como o comunicador.

­— Meu pai nos deixou há 39 anos. Até hoje seus valores, seus princípios e sua paixão pela comunicação estão presentes na vida de todos nós que recebemos como missão dar continuidade a esse legado. Lembrar de Maurício Sirotsky Sobrinho na data em que ele faria cem anos é o reconhecimento à dimensão humana e profissional de sua trajetória e à sua contribuição ao Rio Grande do Sul e à comunicação brasileira — afirma Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS.