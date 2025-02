O coronel Luciano Sarmento, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, disse que a fábrica de fantasias de carnaval que pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12), em Ramos, na Zona Norte, não tinha aprovação dos bombeiros para funcionar. O imóvel operava de forma irregular.

Ainda de acordo com o coronel, 21 pessoas resgatadas no local ficaram feridas. O fogo foi controlado por volta das 10h. A Secretaria Estadual da Saúde informou que 12 pessoas ficaram gravemente feridas.

A fábrica operava em três turnos para dar conta da alta demanda de produção e alguns funcionários dormiam no estabelecimento quando as chamas começaram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8h. Mais de 30 viaturas e cerca de 90 bombeiros atuaram no combate às chamas. O Grupamento de Operações Aéreas e de especialista em salvamento em altura também participaram dos trabalhos.

O prefeito do Rio Eduardo Paes disse, em postagem nas redes sociais, que já conversou com o presidente da Série Ouro das escolas, e que as agremiações afetadas não serão rebaixadas no carnaval deste ano.