Escolas de samba perdem fantasias em incêndio em fábrica no Rio; veja as afetadas

O incêndio que atingiu a Maximus Confecções, em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12), causou prejuízos para escolas de samba que disputam a Série Ouro, categoria de acesso ao Grupo Especial.

A fábrica é uma das principais fornecedores de fantasias para escolas da Série Ouro do Carnaval. Pelo menos seis escolas emitiram comunicados afirmando terem sido afetadas.

A Império Serrano, que disputa a Série Ouro desde 2024, um ano após ser rebaixada, foi uma das mais afetadas. Em nota, disse que toda a produção das fantasias se encontra no local afetado pelo incêndio.

A Unidos da Ponte e a Unidos de Bangu também informaram que (leia notas abaixo) as fantasias para o desfile estavam no local.

Organizadora da Série Ouro, a Liga-RJ informou que o incêndio afeta todo o planejamento do evento.

“O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização”, afirmou, em nota, a Liga-RJ.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes afirmou que as escolas afetadas não serão rebaixadas no Carnaval deste ano. "Deixo o meu abraço aos componentes do Império Serrano, da Unidos da Ponte e da Unidos de Bangu, agremiações que tanto orgulham o Carnaval carioca", diz a nota.

A Porto da Pedra confirmou, em publicação nas redes sociais, que mantinha duas alas, placas e tecidos na fábrica.

Também em nota, a União do Parque Acari informou que algumas de suas alas estavam sendo confeccionadas na fábrica.

A União da Ilha do Governador disse, nas redes sociais, que as perdas da escola "foram apenas materiais, com tempo hábil de refazê-las".

Ainda não há dimensão exata sobre o tamanho das perdas, já que não foi possível entrar no imóvel incendiado.

O incêndio deixou ao menos 21 feridos, sendo 12 em estado grave.

Os desfiles da Série Ouro acontecem na Marquês de Sapucaí nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, sexta-feira e sábado de Carnaval.

Notas das escolas

Império Serrano

A escola de samba Império Serrano afirmou que "toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica".

Unidos da Ponte

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte também lamentou o incêndio e informou que toda sua produção de fantasias de Carnaval se encontra no local.

Unidos do Bangu

A produção de fantasias da Unidos de Bangu também está na fábrica, segundo publicação nas redes sociais.

União do Parque Acari

A União do Parque Acari disse que a "agremiação também foi impactada, pois algumas de suas alas estavam sendo confeccionadas no local".

Porto da Pedra

O Unidos do Porto da Pedra informou que "havia duas alas, placas e tecidos da escola sendo produzidos no local, alguns deles programados para serem entregues na data de hoje".

União da Ilha do Governador

A União da Ilha do Governador também disse que as perdas da escola "foram apenas materiais, com tempo hábil de refazê-las".

Nota da Liga-RJ

"A Liga RJ recebe com profunda preocupação a notícia do incêndio ocorrido na Fábrica Maximus, um espaço essencial para o Carnaval carioca. Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo.

A Fábrica Maximus desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações. O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização.

Diante deste cenário, a Liga RJ convocará, com urgência, seus Presidentes para uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de avaliar a situação e definir os próximos passos, garantindo que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada. Nosso compromisso é buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do Carnaval com a grandiosidade que o povo merece.

A Liga RJ seguirá acompanhando de perto as investigações e as consequências desse triste episódio, reafirmando seu apoio a todas as agremiações atingidas. Unidos, superaremos mais este desafio".

O incêndio

Uma fábrica pegou fogo na zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (12). Pelo menos 21 pessoas que foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros ficaram feridas, sendo nove delas em estado grave.

A Maximus Confecções, em Ramos, produz material para escolas de samba.

A TV Globo registrou o momento em que quatro pessoas foram resgatadas. Com passagens estreitas, os bombeiros tiveram de usar escadas portáteis para retirar os trabalhadores. As janelas da fábrica possuem grades, o que dificulta o resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30min, para atender uma ocorrência. Pelo menos 13 quartéis do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo, inclusive com uso de helicópteros. Às 10h20min, não havia mais fumaça no quarteirão.

Um representante do Corpo de Bombeiros afirmou que o prédio "não tinha condição necessária para estar funcionando".

— Nós verificamos a certificação da empresa, que não possuía nenhum tipo de aprovação do corpo de bombeiros — afirmou o coronel Sarmento, do Corpo de Bombeiros.

Relatos de pessoas que foram resgatadas apontam que o fogo se alastrou rapidamente por causa de materiais inflamáveis, como tecido e espumas. Muitas pessoas estavam dormindo quando o incêndio começou.