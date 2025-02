Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas.

O que aconteceu

Uma fábrica pegou fogo na zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (12). A confecção produz material para escolas de samba. O Corpo de Bombeiros tenta controlar o incêndio.

A TV Globo registrou o momento em que quatro pessoas foram resgatadas. Com passagens estreitas, os bombeiros tiveram de usar escadas portáteis para retirar os trabalhadores. As janelas da fábrica possuem grades, o que dificulta o resgate.

Havia cerca de cem pessoas na confecção quando fogo teve início. O local funcionava 24 horas por dia. Ao g1, um dos funcionários disse que 30 pessoas estavam dormindo no local. Uma das resgatadas afirmou que todo mundo conseguiu sair do imóvel , mas os bombeiros ainda não confirmaram a informação.

No momento, 13 quartéis ainda atuam no combate ao fogo. Os bombeiros seguem buscando por funcionários que possam estar ainda dentro da fábrica, inclusive com uso de helicópteros.