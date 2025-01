Tribunal de Justiça vai instalar duas varas de garantias em Porto Alegre

TJ pretende instalar mais oito varas de garantias em comarcas no interior do RS.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ) anunciou que inaugurará a 1ª e a 2ª Varas Regionais de Garantias em Porto Alegre , dia 28.

As unidades jurisdicionais abrangerão as comarcas de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Charqueadas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Triunfo e Viamão.