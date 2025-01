Casal morreu em queda de helicóptero em uma zona de mata no interior de São Paulo. ADRIANO UDVARI / DEFESA CIVIL DE CAIEIRAS / DIVULGAÇÃO

O helicóptero que caiu na noite de quinta-feira (16) em uma área de mata fechada na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, transportava quatro pessoas. O piloto e uma menina de 11 anos foram resgatados com vida e encaminhados para o Hospital das Clínicas. Os pais da criança, porém, foram encontrados sem vida pelas equipes de resgate.

Conforme o g1, a aeronave foi localizada por volta das 6h15min desta sexta-feira (17). O piloto, que prestava serviço particular para a família, foi identificado como Edenilson de Oliveira Costa. Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele é casado e tem duas filhas.

Quem são as vítimas

O empresário André Feldman, 50 anos, era CEO da BIG Brazil International Games, uma empresa de apostas online, além de ser um dos proprietários do helicóptero, registrado em nome da empresa C&F Administração de Aeronaves LTDA.

Juliana Elisa Alves Maria Feldman, esposa de André, 49, era formada em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado e também atuava como empresária, de acordo com informações do LinkedIn.

O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A filha deles foi resgatada com vida e completará 12 anos neste sábado (18). A menina auxiliou os socorristas ao indicar o local onde estavam os destroços e os corpos dos pais.

A família, residente em Nova Odessa, era natural de Americana, município próximo, que fica a cerca de 130 quilômetros da capital paulista.

O acidente

O helicóptero decolou do Campo de Marte, em São Paulo (SP), na noite de quinta-feira, por volta das 19h30min, com destino a Americana, no interior paulista. Durante o percurso, realizou uma parada no distrito de Jaguaré, na zona oeste da capital. A condição do tempo na zona norte de São Paulo no momento da decolagem estava desfavorável. O sinal de GPS da aeronave desapareceu às 20h34min.