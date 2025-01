"Está controlada a situação", diz prefeita de Balneário Camboriú após relatar estar sem insumos para a Defesa Civil

A chefe do Executivo municipal informou que a cidade está recebendo apoio de cidades do RS e vizinhas e neste momento, não está precisando de donativos.

— Nesse momento, está controlada a situação, graças a Deus. Agradeço todo o carinho, toda atenção dos municípios do Rio Grande do Sul que se colocaram à disposição de forma intensa. Quero agradecer realmente de coração ao Estado do Rio Grande do Sul, que desde ontem (quinta) está ali entrando em contato com a gente.