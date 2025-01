Devotos celebram Iemanjá em atividades neste final de semana pelo Estado; veja agendas

Cidreira, que conta com santuário dedicado a Iemanjá, tem fim de semana de celebrações no Litoral Norte. André Ávila / Agência RBS

O dia 2 de fevereiro e os dias que antecedem a data festiva congregam devotos de diversas expressões religiosas relacionadas à fé em Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. As celebrações acontecem, principalmente, em cidades do Litoral Norte e do Litoral Sul, além de Porto Alegre e Viamão, na Região Metropolitana.

Em Torres, no Litoral Norte, a programação inclui missas, procissões e cerimônias de religiões de matriz africana em diferentes pontos da cidade, reunindo devotos em celebração. O evento contará com a participação de diversos centros religiosos, que se distribuirão ao longo da orla para realizar suas homenagens e rituais tanto no sábado (1º) quanto no domingo (2).

Às 15h de domingo, uma procissão motorizada parte da Igreja Santa Luzia, no centro de Torres, e chega à Praça Nossa Senhora dos Navegantes, na praia da Cal, onde ocorre a bênção dos veículos. Em seguida, a procissão retorna ao Centro, e, às 16h, será celebrada uma missa na Praça Getúlio Vargas, em frente à igreja.

Em Pelotas, no sul do Estado, as festividades ocorrem no sábado e no domingo, no Balneário dos Prazeres, no bairro Duro, com expectativa da participação de 12 mil pessoas, segundo a prefeitura.

Em Rio Grande, as atividades ocorrem na Praia do Cassino, no sábado e no domingo. A prefeitura do município ampliará a oferta de deslocamentos em ônibus entre o local das celebrações e o Centro de Rio Grande.

Confira outras programações:

Cidreira

Sábado (1°):

10h - Chegada da Santa na Concha Acústica (Avenida Mostardeiro)

19h30min - Tamboreiros e Capoeira com a Associação Cultural Amigos do Litoral Gaúcho

20h - Procissão da Concha Acústica ao Santuário de Iemanjá

22h - Grupo Vocal Amigos... Amigos... Saudação a Iemanjá

22h15min - Cerimônia com autoridades locais

23h - Show com Mestre Ivan Terra e Grupo Kikumbi

0h - Descida para a praia com a Santa e início da festa

Domingo (2):

16h - Roda de Capoeira em frente ao Santuário de Iemanjá, com o Centro Paranaense e Grupo Cativeiro, participação Mestre Pelé da Bomba

Tramandaí

Sábado (1°):

23h30min – Saída da Rua Coberta em direção à plataforma, onde a imagem de Iemanjá será entregue aos guarda-vidas

0h – Chegada da imagem de Iemanjá na Avenida Beira-Mar

Domingo (2):

8h – Exposição da imagem e bênção da saúde

9h – Oração do Terço Mariano

10h30min – Missa Festiva

17h – Procissão terrestre (início na Avenida Beira-Mar, em frente ao letreiro "Eu Amo Tramandaí", e chegada na Igreja Matriz)

18h – Missa Campal em frente à Matriz

Viamão

Domingo (2):