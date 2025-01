Festa de Navegantes: veja programação e esquema de trânsito para celebração no domingo em Porto Alegre

Procissão no ano passado reuniu milhares de devotos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Neste domingo (2), porto-alegrenses e devotos de diversas localidades do Estado celebram, na Capital, a fé em Nossa Senhora de Navegantes. A tradicional festa terá missas, procissão e festejos populares, a partir das 7h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada na Rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico. Na sequência da missa, a procissão parte da igreja conduzindo a imagem da Santa pelas avenidas Mauá e Castelo Branco.

O tema da festa é "150 anos, caminhando com Maria, Mãe da Esperança". A chegada à Igreja Santuário Nossa Senhora dos Navegantes está prevista para ocorrer em torno das 9h. Haverá bloqueios e desvios em operação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) (veja o mapa abaixo).

— Após o sofrimento todo que ocorreu com a enchente, chega a surpreender como o povo não perdeu a esperança. O acolhimento das famílias a quem precisou sair de casa, quem necessitou de abrigo, fortaleceu a persistência e a esperança das pessoas. O ser humano que confia em Deus jamais perde a esperança — define o padre Remi Maldaner.

Pároco da igreja por mais de três décadas, Remi, aos 82 anos de idade, coordenou mutirões para recuperação dos ambientes atingidos pela maior inundação ocorrida na história recente da Capital. O santuário teve suas estruturas alagadas com quase dois metros de água. A inundação atingiu a nave (salão principal da igreja), chegando a poucos centímetros da imagem da Santa, que foi um dos itens preservados pela calamidade.

Missas a cada duas horas

Depois de cumprirem o trajeto de cerca de cinco quilômetros, os participantes da procissão chegam ao Santuário de Navegantes, onde haverá uma recepção festiva. No local, o novo pároco, padre Carlos Feeburg, e os demais membros do Clero da Arquidiocese de Porto Alegre celebrarão missas ao longo do dia: 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h. Às 20h, a imagem será conduzida de volta ao Santuário.

Transporte

Passe livre nos ônibus

Porto Alegre terá passe livre nos ônibus das linhas urbanas. A tabela horária é a de domingos e feriados. Os itinerários poderão ser consultados no site da EPTC.

Linhas operando em horários especiais (das 8h às 20h):

Carris-T2.9 – Transversal 2 / Navegantes, T2A.9 – Transversal 2 via P. Azurenha / Navegantes, T3.9 – Transversal 3 / Navegantes, T8.9 – Campus / Farrapos / Navegantes, T12.9 – Restinga / Cairu / Navegantes, T12A.9 – Restinga / Cairu via Bento / Navegantes

MOB-Linha especial:

Faz trajeto BC / CB das 8h30min até o final do evento, partindo do terminal CPC (tabela aberta), Linha 690 – Festa dos Navegantes

Reforço de tabela nas seguintes linhas:

B25.9 – A Feijó / Humaitá / Navegantes (06h40 – 20h30), B55.9 – Protásio / Humaitá / Navegantes (6h30 – 21h), 718 – Ilha da Pintada (5h30 – 21h50).

Linhas municipais e intermunicipais com terminais na Praça Parobé, Terminal Borges x Mauá e Av. Júlio de Castilhos terão os seguintes desvios:

Sentido Centro-Túnel da Conceição → Largo Vespasiano Júlio Veppo → Rua Comendador Álvaro Guaspari → Rua Santo Antônio → Av. Farrapos → Rua Voluntários da Pátria → Praça Rui Barbosa (pista lateral) → Av. Júlio de Castilhos.

Linhas com terminais no Largo Visconde do Cairu e Rua Uruguai:

Trajeto alternativo: Terminal provisório na av. Júlio de Castilhos → Túnel da Conceição → Rua Sarmento Leite → Av. Loureiro da Silva → Rua General Lima e Silva → Rua Cel. Fernando Machado → Av. Borges de Medeiros → Rua Antônio K. Filho → Av. Loureiro da Silva.

Esquema especial no trânsito

A EPTC definiu um esquema especial de trânsito e transporte. Os motoristas que estiverem se deslocando para o Litoral e o Interior devem evitar os acessos pelo Túnel da Conceição e pelas avenidas Castelo Branco e Sertório, por onde percorrerá a procissão.

A melhor opção para os condutores, segundo a EPTC, para quem for deixar Porto Alegre no período da atividade, é utilizar a Terceira Perimetral. Haverá sinalização e fiscalização da empresa pública na proximidade de bloqueios e desvios no trânsito, como orientação sobre as alterações em linhas de transporte urbano e metropolitano.

Bloqueios a partir das 7h

A primeira etapa do bloqueio acontece a partir das 7h, antes da procissão, para instalação de tapumes no acesso à Ponte do Guaíba pela avenida Sertório. O acesso à ponte deverá ser realizado pela Avenida Farrapos, Avenida Cairu, Rua Voluntários da Pátria e Avenida Castelo Branco.

Na segunda etapa, a partir das 7h30min, o principal bloqueio ocorre na Avenida Castelo Branco, sentido Centro/bairro, entre a Rua da Conceição e a Avenida Sertório. O tráfego da Avenida Castelo Branco será desviado no topo da elevada em direção ao Túnel da Conceição. O acesso à Estação Rodoviária será mantido. Também haverá bloqueio na Avenida Mauá, entre a Rua Vigário José Inácio e a Rua da Conceição.

Após a procissão, a Avenida Sertório, entre a Avenida Presidente Roosevelt e a Rua Voluntários da Pátria, prosseguirá bloqueada em função da festa nas imediações da Igreja Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. A melhor alternativa para os condutores, conforme a EPTC, acessarem a Capital, em direção ao Centro Histórico, será via BR-116, avenidas Farrapos e Alberto Bins.