BR-101 tem tráfego liberado em SC após reparos em galeria de água

Foi liberado nesta segunda-feira (20) o tráfego no km 181, da BR-101 , em Biguaçu (SC). De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, foram realizados reparos na galeria de água, que rompeu devido à forte chuva que atingiu a região na última quinta-feira (16).

As vias marginais, no entanto, permanecerão com restrição de tráfego, operando em apenas uma faixa em ambos os sentidos.