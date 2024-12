RS ainda tem 112 mil clientes sem luz após o ciclone subtropical Biguá

Na área da RGE, como em Caxias do Sul, a falta de luz foi pontual. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais de 24h após o início do ciclone subtropical Biguá no Rio Grande do Sul, o Estado ainda registra 112 mil pontos sem energia elétrica na área de concessão da CEEE Equatorial. Segundo a concessionária, as principais áreas afetadas ficam em Porto Alegre, Viamão e Alvorada na Região Metropolitana, e Pelotas e Pedro Osório na região Sul. No momento mais crítico do temporal, o número de clientes sem energia chegou a 230 mil.

Na área da RGE, há registros de ocorrências pontuais nas regiões dos Vales, Metropolitana e Serra.

Em razão da falta de luz, diversas regiões também sofrem com falta de água. Além das cidades mencionadas pela CEEE, a Corsan registra desabastecimento nos municípios de Pinheiro Machado, Morro Redondo e Aceguá, no sul do Estado, e Gravataí, na Região Metropolitana.

Em Porto Alegre, o Dmae informa que, por conta da falta de luz, a Vila dos Sargentos está sem água.

O ciclone do último domingo (16) deixou estragos em pelo menos seis cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ainda há danos do vendaval de ontem em Triunfo e Butiá, na Região Carbonífera, Encantado, no Vale do Taquari e Capão do Leão, Pelotas e Arroio Grande. Os principais relatos são de quedas de árvore e danos em telhados.

O caso mais grave foi em Butiá, onde a queda da cobertura de quadra esportiva deixou um homem e um adolescente feridos. No local, era realizada uma confraternização de uma escola de futebol infantil. Ambos foram encaminhados para atendimento e já estão em situação estável.