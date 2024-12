Com 778 pessoas, abrigos estaduais para atingidos por enchentes serão desativados em seis meses

Centro Humanitário Recomeço, em Canoas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O governo do Estado publicou, nesta segunda-feira (16), uma resolução na qual projeta para junho de 2025 a desativação dos abrigos para atingidos pelas enchentes de maio. A resolução é assinada pelo vice-governador, Gabriel Souza, responsável pelo tema dentro do governo.

Atualmente, há três abrigos estaduais – chamados de Centros Humanitários de Acolhimento. Esses serviços hospedam, nesta segunda-feira, 778 pessoas.

Conforme a definição do governo do Estado, até 30 junho de 2025, as instituições envolvidas devem destinar os abrigados para moradias próprias ou estadias oferecidas pelos municípios.

“Durante esse período, os órgãos e as instituições do comitê gestor (...) deverão assegurar a adoção de todas as providências para que os acolhidos sejam encaminhados para suas residências definitivas ofertadas pelo Governo Federal, ou a outras soluções oferecidas pelo município, como aluguel temporário e estadia solidária”, diz trecho da resolução.

A resolução também proíbe o ingresso de novos usuários nos três abrigos existentes devido ao encerramento gradual das atividades.

Os três abrigos estaduais são fruto de uma parceria entre o governo do Estado, a Organização Internacional para as Migrações (OIM), as prefeituras e o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

Veja como estão as ocupações de abrigos estaduais