Rodoviárias perdem 66% dos passageiros em uma década no RS e atendem apenas um terço dos municípios gaúchos

Pouco antes do meio-dia de terça-feira (12), a aposentada Augusta Machado, 79 anos, senta-se no banco formado por uma única lâmina de madeira acinzentada colocado junto à fachada da rodoviária de Rolante, no Vale do Paranhana. Recupera o fôlego com a intenção de se dirigir ao interior do prédio para comprar passagem até Taquara, de onde pretende seguir rumo a Esteio. Augusta não percebe o cartaz colado na porta trancada do estabelecimento, onde se lê: "Comunicado: encerramento das atividades. Hoje, 30 de outubro de 2024, comunicamos a todos o encerramento das atividades da Rodoviária de Rolante".