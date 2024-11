Conversas Cruzadas: atentado a bombas em Brasília é uma ameaça à democracia brasileira?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe Silvana Krause, professora de Ciência Política da UFRGS, Tatiana Vargas Maia, professora de Relações Internacionais da UFRGS e ⁠Eibert Moreira Neto, delegado da Polícia Civil e diretor da Divisão de Investigação Criminal do DEIC (Departamento Estadual de Investigação Criminal), para debater o impacto na democracia do ataque ocorrido na quarta-feira (14).