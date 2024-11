Avança projeto que revisa planos diretores de cidades atingidas pela cheia de maio no Vale do Taquari

Um programa desenvolvido em parceria com prefeituras, o governo estadual e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) deverá propor mudanças nos planos diretores que tornem mais seguros alguns dos municípios atingidos pela grande enchente que varreu as margens do Rio Taquari no começo de maio. Até o momento, o projeto já aprontou duas etapas preliminares: um diagnóstico das áreas inundáveis acompanhado de um mapa com as manchas de inundação e um relatório com diretrizes preliminares para orientar a ocupação do território. Entre os próximos passos está prevista a revisão das legislações municipais com a participação da comunidade por meio de audiências públicas.