As inscrições para os Editais 2024 da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS) terminam nesta quarta-feira (2). Iniciativas sociais gaúchas ainda podem se inscrever. O programa, desenvolvido pelo Grupo RBS, busca incentivar, por meio de aporte financeiro, projetos com foco social em atividade no Rio Grande do Sul.