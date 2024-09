Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho abre inscrições para Editais 2024

A partir desta quarta-feira (11), iniciativas sociais gaúchas podem se inscrever para a seleção do Editais 2024. Desenvolvido pelo Grupo RBS a partir da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS), o programa busca incentivar, por meio de aporte financeiro, projetos com foco social em atividade no Rio Grande do Sul. Neste ano, serão destinados R$ 132 mil a pessoas físicas, jurídicas e organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao esporte, à cultura e ao apoio para crianças e adolescentes – R$ 20 mil a mais em relação ao ano passado.