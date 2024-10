No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Paulo Rocha recebe o promotor de justiça e coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público do RS, Rodrigo Zilio, e a advogada e presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, Francieli Campos, para tirar as dúvidas sobre as Eleições 2024.