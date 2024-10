Com o fim de auxílios pós-enchente, gaúchos terão que reequilibrar finanças; veja dicas de como fazer

Quando a enchente de maio chegou ao Rio Grande do Sul, dinheiro público e privado foi injetado no orçamento dos gaúchos, como adrenalina para reanimar uma economia à beira de um colapso. Ajudas federais, como o Auxílio Reconstrução, e estaduais, como o Volta Por Cima, não estavam previstas. Recursos que entrariam mais tarde foram antecipados, como o 13º do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o das próprias empresas, que pagaram antes o salário extra dos funcionários.