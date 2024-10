Com a intenção de oferecer uma melhor estrutura aos Vales do Taquari e Rio Pardo, diante de eventos meteorológicos, o governo do Estado está organizando a implantação do primeiro Centro Regional de Gestão de Risco e Desastres no interior, com sede em Lajeado. Segundo o vice-governador Gabriel Souza, o espaço está previsto para ser inaugurado em 2025 ou deverá estar próximo de ser concluído neste prazo.