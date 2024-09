A chuva, o vento forte e a queda de granizo provocam a falta de energia elétrica em 124 mil pontos no Rio Grande do Sul no início da noite desta terça-feira (24). A maioria dos clientes afetados está na área atendida pela CEEE Equatorial. Na última atualização, informada às 12h, 185 mil propriedades ainda estavam sem eletricidade. Ou seja, nas últimas cinco horas, cerca de 60 mil clientes tiveram a luz restabelecida.