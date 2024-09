Com vídeos contando brevemente sua história e respondendo à pergunta "Por que eu quero participar do projeto jornalístico Primeira Pauta RBS?", 15 estudantes de Jornalismo do RS foram escolhidos entre os 105 inscritos na primeira etapa do Primeira Pauta 2024 (veja a lista abaixo). A iniciativa anual do Grupo RBS busca identificar talentos nas universidades do Rio Grande do Sul e abre portas para os alunos conhecerem o dia a dia de uma redação.