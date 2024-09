Entrevista Notícia

"Precisamos ampliar nossa visão sobre a valorização de resíduos", afirma diretor de entidade nacional do setor

Pedro Maranhão defende a necessidade de gestão no segmento, principalmente após a catástrofe climática de maio no Rio Grande do Sul, e destaca o papel do ESG na governança

12/09/2024 - 05h00min Atualizada em 12/09/2024 - 07h14min