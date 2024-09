Calculada em até 47 milhões de toneladas, montanha de entulho gerado pela enchente expõe urgência de mudanças

Quando montanhas de entulho se espalharam por ruas e avenidas dos locais mais afetados pela enchente, pouco se sabia da quantidade que aquilo representava, mas já se imaginava o tamanho do impacto social e ambiental daquele lixo para depois que a água baixasse. O descarte acumulado expôs a urgência sobre o quanto as cidades precisam estar preparadas para tratarem dos seus dejetos e o que é possível aprender com a catástrofe que foi colocada.