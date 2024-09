No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe, Carolina Spina, advogada trabalhista, Diogo Fisch, CEO da Brasil dos Parafusos e Kellen Munhoz, psicóloga especialista em saúde mental no trabalho, para debater a proposta de redução da jornada de trabalho para quatro dias.