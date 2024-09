No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe a otorrinolaringologista especialista em tratamento do sono, Luísi Rabaioli, o colunista de GZH na área de segurança pública, Humberto Trezzi e o segundo vice-presidente da CDL Porto Alegre, Carlos Klein, para debater a possibilidade de haver horário de verão em 2024.