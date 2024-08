O governo do Estado vai destinar R$ 7,2 milhões ao amparo a animais resgatados na enchente no Rio Grande do Sul. Os recursos, anunciados na manhã desta segunda-feira (26), serão enviados a municípios em estado de calamidade e organizações não-governamentais (ONGs) e poderão ser empregados na compra de alimentos, remédios, no atendimento veterinário e na castração de animais.