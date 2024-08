No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o diretor da ONG Princípio Animal, Fernando Schell, e o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, para debater se a venda de animais em petshops deveria ser proibida em Porto Alegre.