Conversas Cruzadas: quais as estratégias de marketing para as eleições de Porto Alegre

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Gabriel Jacobsen recebe o coordenador de comunicação da campanha do candidato Sebastião Melo (MDB), Luiz Otávio Prates, a jornalista e integrante do núcleo de estratégia de comunicação da campanha da candidata Maria do Rosário (PT), Laura Sito, e o coordenador de marketing da campanha do candidato Felipe Camozzato (NOVO), ⁠Gabriel Corrêa, para debater as estratégias de marketing político para as eleições de Porto Alegre.