No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Gabriel Jacobsen recebe o professor de arquitetura da UFRGS, Eber Marzulo, a diretora de comunicação do Instituto de Arquitetos do Brasil, Jessica Neves, o consultor do Sinduscon-RS, Antonio Zago, e o arquiteto, Anthony Ling, para debater a liberação da verticalização de Porto Alegre.