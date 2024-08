Entre as 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedos, no interior de São Paulo, na sexta-feira (9), está uma família de venezuelanos: Maria Parra, a filha Josgleidys Gonzalez, o neto Joslan Perez e Luna, cachorrinha de estimação. Eles tinham dupla cidadania, assim como a professora portuguesa Gracinda Marina, que também estava a bordo da aeronave da Voepass ao lado do marido, Nélvio José Hubner