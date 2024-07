No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, e o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas IPH/UFRGS, Fernando Meirelles, para debater a prevenção de novas enchentes em Porto Alegre.