No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, que por três semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe a assistente social, Aline Davila, a professora de Educação Física, Carolina Castilhos, o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, ⁠Marcelo Nascimento, e o comandante do 9º Batalhão de Policia Militar, ⁠tenente-coronel Fabio Schmitt, para debater ações para combater assédio a mulheres que correm em Porto Alegre.