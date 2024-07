No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que por três semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o repórter e colunista do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, e o professor de Relações Internacionais da UniRitter, ⁠João Gabriel Burmann, para debater a permanência de Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos.