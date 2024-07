Um ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada desta sexta-feira (5) na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, causando 10 mortes e deixando outras 17 pessoas com ferimentos graves ou moderados. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, no sentido norte do km 171 da Rodovia Francisco da Silva Pontes, que fica próximo a Itapetininga, no interior de São Paulo.