No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o professor de Urbanismo e Planejamento Urbano na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Eber Marzulo, e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, para debater a questão das cidades provisórias e as possíveis soluções de habitação para o Rio Grande do Sul.