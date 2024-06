No episódio de estreia do Conversas Cruzadas, às 17h30min desta segunda-feira (24), o apresentador Léo Saballa Junior recebe Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Pedro Capeluppi, secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, para debater sobre as ações federais e estaduais voltadas à retomada do Rio Grande do Sul.