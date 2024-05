A Brigada Militar do Vale do Rio Pardo confirmou, na tarde desta quarta-feira (1º), que Santa Cruz do Sul já contabiliza mais duas mortes em decorrência das chuvas que atingiram o município. Segundo a BM, seria um casal, que foi encontrado na localidade de Rio Pardinho, em uma região do município que está alagada. Ao todo, o município já soma três mortos por causa da enxurrada.