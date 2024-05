O último boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde desta quarta-feira (1º) aponta que subiu para 114 o número de municípios com estragos provocados pela chuva no Rio Grande do Sul. O balanço contabiliza, oficialmente, 10 mortes em decorrência da chuva no Estado. Os óbitos foram registrados em Paverama, Pantano Grande, Itaara, Encantado, Salvador do Sul, Segredo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul.