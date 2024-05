Ao menos 421,1 mil pontos estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. A maioria está concentrada na área de concessão da RGE. Segundo a empresa, a maior parte está em áreas alagadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes. A CEEE Equatorial possui 141 mil clientes sem o serviço. As informações constam em boletim divulgado às 9h deste domingo (5).