Um alicate salvou a vida de Ademar da Rocha Paim Jr. na enchente que atingiu Dona Francisca, na região central do Estado, há 10 dias. Era uma noite chuvosa de segunda-feira (29) quando o mecânico, residente a alguns metros do Rio Jacuí, viu-se cercado pela água, que avançava rapidamente.



- Pensei só em pegar a mãe, algumas roupas e os remédios dela. E um alicate - lembra.



Naquele cenário de pavor, o alicate foi usado para cortar a cerca de arame que delimitava o terreno da família, que teve de improvisar uma rota de fuga em meio ao avanço da água. Por essa saída, Ademar conseguiu salvar seus animais de estimação. No caminho, encontrou outros perdidos, somando sete cães e sete gatos resgatados.