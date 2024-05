Em razão da chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde terça-feira (30), a ponte na RSC-287 sobre o Rio Taquari na localidade de Mariante, em Venâncio Aires, está totalmente bloqueada para o trânsito de veículos nesta quarta-feira (1º). As informações são do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).