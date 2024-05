A preocupação com o aumento do nível da Lagoa dos Patos está levando os municípios da região Sul a organizarem ações com antecedência, para evitar que problemas verificados em outras partes do Estado se repitam no local. Mais de cem famílias já deixaram suas residências de forma preventiva em Pelotas. Os municípios de São Lourenço e Rio Grande também têm desalojados e desabrigados em áreas próximas à lagoa.