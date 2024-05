Mais de 12 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes em Montenegro, no Vale do Caí. De acordo com o prefeito, Gustavo Zanatta, 8 mil pessoas estão desalojadas e 650 desabrigadas, essas últimas instaladas nos três abrigos oficiais do poder municipal. No momento, a prefeitura precisa de 8 mil colchões para ajudar as famílias afetadas na cidade.