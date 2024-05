Um comunicado divulgado neste sábado (5) pela Defesa Civil do Estado, acompanhado de um mapa alertando para uma "inundação severa" na Região Metropolitana, causou confusão nos moradores dessas localidades, uma vez que a orientação era de evacuação imediata. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o chefe da Casa Militar do Estado, coronel Luciano Boeira, falou sobre a divulgação do material.