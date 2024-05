O Instituto Geral de Perícias (IGP) deu início nesta sexta-feira (17) aos testes para reimprimir carteiras de identidade de pessoas que perderam o documento na enchente. O piloto foi realizado nos abrigos do Centro Vida, em Porto Alegre, e na Ulbra, em Canoas. O funcionamento do sistema será o estopim para levar o projeto para outras localidades do Rio Grande do Sul.